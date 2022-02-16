Чита, 16 февраля, 2022, 13:45 — ИА Регнум. В Забайкальском крае ревакцинацию против коронавирусной инфекции можно первым компонентом двухкомпонентной вакцины «Спутник-V». Об этом сообщила глава краевого министерства здравоохранения Оксана Немакина во время пресс-конференции 16 февраля.

Tim Reckmann Вакцинация

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"Министерством здравоохранения России были выпущены новые методические рекомендации, согласно которым пройти ревакцинацию против коронавирусной инфекции теперь стало возможным первым компонентом двухкомпонентного «Спутника-V». По составу с однокомпонентной вакциной «Спутник Лайт» они схожи, иммунитет против опасного вируса будет поддержан. Сертификат о вакцинации будет также доступен в личном кабинете «Госуслуг», он придёт в течении 14 дней», — рассказала Оксана Немакина.

Глава краевого ведомства подчеркнула, что для достижения лучшего иммунного ответа вакцинация рекомендована двумя компонентами вакцины, особенно важно это в период роста заболеваемости.

Как сообщало ИА REGNUM, тем временем в соседней Иркутской области возник дефицит однокомпонентной вакцины от коронавируса «Спутник Лайт». Регион также получил рекомендации проводить ревакцинацию населения первым компонентом «Спутника V».

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