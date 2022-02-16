Ульяновск, 16 февраля, 2022, 13:42 — ИА Регнум. В Ульяновской области практически на прежнем уровне осталось суточное количество вылечившихся от ковида. Это следует из обновлённой статистики федерального оперштаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 16 февраля, в Ульяновской области победили коронавирус 133 740 человек, в том числе за последние сутки выписан 1491 пациент.

Отметим, что в регионе за последнюю неделю (с 9 по 16 февраля) вылечиваются от ковида каждые сутки от 1491 до 1515 человек. В целом в настоящее время доля вылечившихся составляет в области составляет 89,52% (от числа официально подтверждённых случаев заражения коронавирусом).

Жертвами пандемии вторые сутки подряд становятся 11 человек. Всего умерли от ковида и осложнений из-за болезни 4170 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, с начала пандемии в Ульяновской области лабораторно подтверждено 149 398 случаев заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки заболел 1441 человек.