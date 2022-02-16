Нарьян-Мар, 16 февраля, 2022, 13:38 — ИА Регнум. За последние сутки в Ненецком АО выявили 94 носителя коронавируса, 14 из них — дети, сообщает окружная администрация.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Коронавирус

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Таким образом, с начала пандемии в регионе официально зарегистрировано 5 633 подтверждённых случая заболевания COVID-19. Выздоровели с начала пандемии 4 541 человек, 93 ковид-пациента скончались.

В настоящее время на лечении с диагнозом COVID-19 находятся 924 человека. Из них стационарное лечение получает 52 человека, амбулаторное — 872.

Как сообщало ИА REGNUM, за последние сутки в России выявили 179 284 носителя коронавируса.