Ульяновск, 16 февраля, 2022, 13:33 — ИА Регнум. В Ульяновской области снизилось суточное количество госпитализированных и выявленных случаев заражения коронавирусом. Такие сведения публикует оперативный штаб России, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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По информации на 16 февраля, в регионе лабораторно подтверждён ещё 1441 случай заражения коронавирусом — после рекордно выявленных за сутки носителей коронавируса (1839 случаев заражения по итогам 11 февраля) уменьшение регистрируется четвёртые сутки подряд.

Всего в Ульяновской области официально подтверждено 149 398 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Кроме того, в регионе сократились число вновь госпитализированных: если 14 февраля в ковидные стационары перевели 143 заболевших, то 15 февраля — 129.

Отметим, что в Ульяновске в больнице святого апостола Андрея Первозванного откроется микробиологическая лаборатория. Власти заявляют, что «это будет ведущая лаборатория в регионе, которая обеспечит полный спектр» подобных исследований.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области проведено 1 825 591 лабораторное исследование на SARS-CoV-2.