Чебоксары, 16 февраля, 2022, 13:23 — ИА Регнум. В Чувашии продолжилось снижение выявляемых случаев заражения коронавирусом при росте количества госпитализированных. Также подтверждены очередные летальные исходы. Это следует из данных федерального оперативного штаба, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

Cap.ru Ядринская ЦРБ в Чувашии после капремонта. Фото: БУ «Ядринская центральная районная больница им. К.В. Волкова» минздрава Чувашии

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По информации на 16 февраля, с начала пандемии в Чувашии официально подтверждено 68 702 случая заражения коронавирусом, в том числе за последние сутки — 901. За последние шесть дней, с 10 по 16 февраля, суточное количество выявляемых носителей инфекции в Чувашии сократилось с 1301 до 901.

Выздоровел 51 171 человек, доля вылечившихся в республике в настоящее время составляет 74,5%. В том числе за последние сутки победили коронавирус 478 человек, а госпитализирован 221 (+10 человек по сравнению с 14 февраля).

Умерли в Чувашии ещё восемь пациентов с коронавирусом. Всего в республике жертвами пандемии стали 4316 ковидных больных.

Отметим, что ранее завершился ремонт поликлиники в Ядринском районе. В 2022 году в муниципалитете запланированы комплексные ремонты в районных ФАПах и офисах врача общей практики, а также строительство нового в селе Юваново.