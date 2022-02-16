Москва, , 13:17 — REGNUM Сегодня, 16 февраля, цены на нефть на утренних торгах продемонстрировали положительную динамику, прибавив более 1,0%, отметка $94,50 за баррель Brent и отыграв почти половину потерь, понесенных 15 февраля после заявлений Минобороны России об отводе части войск от российско-украинской границы, заявил корреспонденту ИА REGNUM старший аналитик компании Esperio Антон Быков.

Добыча нефти Pixabay.com

«В общей сложности нефть15 февраля подешевела на 2,7%, снизившись с $95,90 за баррель Brent до $93,20, что стало самым большим однодневным падением с ноября 2021 года.

Но, несмотря на очевидную деэскалацию на российско-украинской границе, Запад не торопится с отменой сценария «вторжения» России в Украину, называя такое развитие событий очень вероятным на горизонте ближайших нескольких недель.

Кроме того, 15 февраля Госдума России утвердила вариант прямого обращения к президенту России Владимиру Путину, с предложением о признании Донецкой и Луганской народных республик.

Во время пресс-конференции с канцлером Германии Олафом Шольцем, российский лидер уже отреагировал на это событие заявив о приоритете работы в рамках минских соглашений.

Но эта история пока так и осталась подвешенной в воздухе, значит если признание ДНР и ЛНР состоится, Запад может признать это как акт политической агрессии в отношении Украины, а потому «ядерные» санкции, которые способны замедлить или ограничить поставки российских энергоносителей, по-прежнему «в игре», как и спекулятивный сценарий «нефть по $100».

Сегодня рынок ждет публикации большого блока внутриотраслевой и макроэкономической статистики во второй половине дня. За нефть будет играть статистика от минэнерго США, об ожидаемом сокращении запасов на 1,57 млн., а также данные об ускорении роста розничных продаж в США в январе до 2,0%.

Против нефти, могут выступить протоколы с последнего заседания ФРС США, в которых рынок ожидает найти указания на скорость ужесточения монетарной политики ФРС в ближайшие месяцы.

Надежд на мягкость американского регулятора мало, так что сегодня поздно вечером после их публикации в 22:00 по мск, все успехи нефти могут быть стерты и котировки вновь снизятся внутридневных максимумов в $94,60 за баррель Brent к уровням начала дня $93,00−93,20 за баррель», — считает эксперт.

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