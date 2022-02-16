Ханты-Мансийск, 16 февраля, 2022, 13:13 — ИА Регнум. В Югре за сутки на 16 февраля госпитализированы 173 больных с COVID-19, 5917 человек выписаны по выздоровлению. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За минувшие сутки в Югре выявлено 1989 новых случаев заражения коронавирусом, на 518 человек меньше, чем днём ранее.

По числу заражений коронавирусом лидером в регионе на 16 февраля является Ханты-Мансийск — 456. Коэффициент распространения инфекции — 0,85. Наличие свободного коечного фонда в Югре с учётом запланированных к развертыванию — 34%.

С начала пандемии в Югре к 16 февраля насчитывается 172 044 случаев лабораторно подтверждённых заражений коронавирусом, выздоровели 121 906 пациентов, 2255 скончались (на шесть пациентов больше, чем днём ранее).