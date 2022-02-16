Москва, 16 февраля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Бразилия является стратегическим партнером России в Латинской Америке. Такую оценку двусторонним отношениям РФ и Бразилии дал министр обороны России Сергей Шойгу. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Сергей Шойгу

«Убеждён, что диалог внешнеполитических и оборонных ведомств наших стран послужит укреплению безопасности и стабильности в регионе», — заявил Шойгу в ходе консультаций глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и Бразилии в формате «2+2», прошедших в Москве 16 февраля. Сергей Шойгу также отметил, что сотрудничество в военной и военно-технической области способствует динамичному развитию отношений между Россией и Бразилией.

Встреча бразильской делегации, возглавляемой министром иностранных дел Бразилии Карлосом Альберто Франко Франса и министром обороны Бразилии Вальтером Брага Нетто с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и министром иностранных дел Сергеем Лавровым прошла в главном здании МИД РФ в Москве.