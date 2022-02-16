Москва, 16 февраля, 2022, 13:11 — ИА Регнум. Рубль 16 февраля продолжает укрепляться четвертый день подряд, отыгрывая недавний скачок доллара в ответ на обострение внешнеполитической обстановки, заявил корреспонденту ИА REGNUM сотрудник департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

Захар Степанов ИА REGNUM Деньги

«Пара доллар/рубль с легкостью утратила отметку 75 руб. и передвинула локальные минимумы до 74,70 руб., в результате чего на горизонте снова появился уровень 74 руб.

Сообщения России об отводе части войск от границы с Украиной спровоцировали эмоциональный всплеск покупок в сегменте рисковых активов, который закономерно затронул и рубль.

Очередное упоминание Владимира Путина о том, что Россия не хочет войны, тоже добавило оптимизма игрокам. При этом нефть пошла в противоположном настроении, поскольку рынок черного золота традиционно дорожает на роста геополитической напряженности, и наоборот.

Иными словами, на данном этапе временно отвязался от нефти и ориентируется сугубо на новостные заголовки по украинской теме.

Важно отметить, что нынешний отскок «россиянина», скорее всего, является временным явлением. Конфликт далек от разрешения, и новые обострения на этом фронте могут произойти в любой момент, а значит, понижательные риски для рубля остаются в силе.

В случае успешного тестирования зоны 74,70 руб./доллар котировки пары могут нацелиться на уровень 74 руб., который с большой долей вероятности поможет доллару сменить траекторию, как и на прошлой неделе.

Более того, цены могут не дойти до этой отметки и вернуться к росту раньше ввиду уже появляющихся признаков охлаждения первоначального спроса на риск», — считает эксперт.

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