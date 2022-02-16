Бухарест, , 13:05 — REGNUM Мэр Кишинёва Ион Чебан прибыл в Бухарест, где подписал с председателем столичного румынского уезда Илфов Хубертом Тума соглашение о сотрудничестве. Об этом глава молдавской столицы 16 февраля сообщил в своём телеграм-канале.

Ион Чебан Socialistii.md

Как отметил Чебан, стороны договорились об обмене между регионами передовыми практиками для экономического и социального развития. Планируется сотрудничество в организации общих образовательных, социальных, культурных и спортивных мероприятий. Также соглашение предусматривает взаимодействие в сфере окружающей среды и здравоохранения.

«Особое внимание мы будем уделять программам культурного обмена, в рамках которых будем продвигать художественные коллективы и деятелей культуры и искусства из нашей страны», — написал Чебан.

Он добавил, что стороны также договорились о сотрудничестве для защиты и восстановления памятников населения.

Стоит отметить, что Чебан в последние несколько месяцев выступает с критикой центральных властей Молдавии. В декабре 2021 года он создал политическое «Движение национальной альтернативы», обвинив власти страны в неспособности справится с управлением государства.