Симферополь, , 12:58 — REGNUM Бывший глава администрации города-героя Керчь Сергей Бороздин уволен с поста заместителя министра транспорта Республики Крым всего через несколько месяцев после назначения. Распоряжение председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка опубликовано на сайте правительства республики 16 февраля.

Крым Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Освободить Бороздина Сергея Вадимовича от должности заместителя министра транспорта Республики Крым по соглашению сторон служебного контракта 16февраля 2022 года», — говорится в документе.

Как сообщало ИА REGNUM, Бороздин покинул пост главы администрации Керчи в июле 2021 год. На пост заместителя министра транспорта Крыма он был назначен в сентябре.