Симферополь, 16 февраля 2022, 12:58 — REGNUM Бывший глава администрации города-героя Керчь Сергей Бороздин уволен с поста заместителя министра транспорта Республики Крым всего через несколько месяцев после назначения. Распоряжение председателя Совета министров Крыма Юрия Гоцанюка опубликовано на сайте правительства республики 16 февраля.
Как сообщало ИА REGNUM, Бороздин покинул пост главы администрации Керчи в июле 2021 год. На пост заместителя министра транспорта Крыма он был назначен в сентябре.