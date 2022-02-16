Керчь, Крым, 16 февраля, 2022, 12:42 — ИА Регнум. Документацию, связанную с реконструкцией Митридатских лестниц в Керчи, изъяли сотрудник и ФСБ. Об этом 16 февраля журналистам сообщил министр строительства Республики Крым Карлен Петросян.

Skif-Kerch Митридатская лестница

«На Митридатских лестницах действительно установлено нарушение целостности покрытия, в некоторых местах речь идёт о трещинах в облицовочном камне», — сообщил Петросян, добавив, что трещины не влияют на конструктивные характеристики и безопасность объекта.

«В настоящее время правоохранительные органы занимаются этим вопросом, Федеральная служба безопасности документацию у заказчика изъяла», — сказал министр.

Как сообщало ИА REGNUM, Митридатские лестницы открыли после реставрации в 2021 году. Работы по реконструкции велись около полутора лет, стоимость работ составила 700 млн рублей.