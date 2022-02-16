Москва, 16 февраля 2022, 14:34 — REGNUM Реальное положение дел в Туркмении и состояние здоровья её президента подталкивает его к передаче власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявил российский политолог Аслан Рубаев.
«Гурбангулы Бердымухамедов понимает реальную картину происходящих событий в Туркмении. Люди не живут, а выживают, и это итог его правления начиная с 2006 года. Страна в нищете, народ его проклинает», — заявил эксперт.
По информации политолога, люди, живущие в Туркмении, говорят о том, что «хуже, чем при Бердымухамедове, мы не жили никогда, он позорит нас и позорится сам».
Вполне возможно, что белорусский и казахстанский сценарии очень сильно обеспокоили туркменского лидера, отметил Рубаев.
Сейчас Туркмения находится под наблюдением крупных геополитических игроков — Китая и Турции, влияние которых в стране достаточно велико, а значит и шанс дестабилизации тоже очень велик, полагает эксперт.
«В любом случае, «аркадаг» уже не тот, заметно постарел, ослаб физически и держать власть в полной мере он не способен. Поэтому на помощь пришёл 40-летний сын, будущий президент Туркмении», — заключил политолог.
Напомним, что ранее президент Туркмении заявил о том, что хочет оставить пост президента страны.