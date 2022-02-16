Москва, 16 февраля, 2022, 14:34 — ИА Регнум. Реальное положение дел в Туркмении и состояние здоровья её президента подталкивает его к передаче власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 16 февраля заявил российский политолог Аслан Рубаев.

Mfa.gov.tm Гурбангулы Бердымухамедов

«Гурбангулы Бердымухамедов понимает реальную картину происходящих событий в Туркмении. Люди не живут, а выживают, и это итог его правления начиная с 2006 года. Страна в нищете, народ его проклинает», — заявил эксперт.

По информации политолога, люди, живущие в Туркмении, говорят о том, что «хуже, чем при Бердымухамедове, мы не жили никогда, он позорит нас и позорится сам».

Вполне возможно, что белорусский и казахстанский сценарии очень сильно обеспокоили туркменского лидера, отметил Рубаев.

Сердару Бердымухамедову, которого туркмены ненавидят почти так же, как его отца. «Аркадаг» (неофициальное название лидера Туркмении, означающее «твердыня, опора, надежда, покровитель» —ИА REGNUM) пытается сделать тоже самое, что сделал в своё время «нуреке» Нурсултан Назарбаев. Напомню, что план Назарбаева не сработал». Аслан Рубаев «Понимая, что его ждёт как минимум участь Каддафи, Бердымухамедов решил заняться транзитом власти и передать полномочия, которого туркмены ненавидят почти так же, как его отца. «Аркадаг» (неофициальное название лидера Туркмении, означающее «твердыня, опора, надежда, покровитель» —) пытается сделать тоже самое, что сделал в своё время «нуреке». Напомню, что план Назарбаева не сработал».

Сейчас Туркмения находится под наблюдением крупных геополитических игроков — Китая и Турции, влияние которых в стране достаточно велико, а значит и шанс дестабилизации тоже очень велик, полагает эксперт.

«В любом случае, «аркадаг» уже не тот, заметно постарел, ослаб физически и держать власть в полной мере он не способен. Поэтому на помощь пришёл 40-летний сын, будущий президент Туркмении», — заключил политолог.

Напомним, что ранее президент Туркмении заявил о том, что хочет оставить пост президента страны.