Красногорск, 16 февраля, 2022, 12:24 — ИА Регнум. Больше всего новых пациентов с коронавирусной инфекцией на территории Подмосковья за минувшие сутки выявлено в Одинцово. Об этом 16 февраля сообщает Московский областной штаб по борьбе с распространением COVID-19.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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В общей сложности число подтвержденных случаев на территории этого городского округа увеличилось за сутки на 218. Следом за Одинцово идёт Воскресенск, где за этот же период официально подтверждено заражение новой инфекцией 204 человек. На третьем месте расположилось Раменское, где COVID-19 диагностировали у 173 человек.

Всего за последние сутки в Московской области зарегистрировали 3 499 новых случаев заражения коронавирусом.