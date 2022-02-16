Тюмень, 16 февраля, 2022, 12:20 — ИА Регнум. В Тюменской области за сутки выписаны из стационаров 417 ковидных пациентов, 226 госпитализировано с COVID-19. Об этом 16 февраля 2022 года сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За сутки на 16 февраля коронавирус выявили у 2478 тюменцев. Это на 134 человека больше, чем днём ранее.

Всего с начала пандемии в Тюменской области на 16 февраля коронавирус выявили у 140 820 человек, выздоровели 90 702 пациента, скончались 3822 (на семь человек больше, чем днём ранее).