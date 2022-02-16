Томск, 16 февраля, 2022, 12:19 — ИА Регнум. В Томской области за прошедшие сутки выявлено 1049 случаев заражения коронавирусом, 239 человек госпитализированы. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе федерального оперштаба.

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Общее число подтверждённых случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 82 495. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 65 975 человек, в том числе 158 за сутки.

Жертвами коронавируса стали 726 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти региона заявили об использовании первого компонента вакцины «Спутник V» для ревакцинации от COVID-19. Всего к настоящему времени в регионе повторную вакцинацию прошли более 130 тыс. местных жителей.