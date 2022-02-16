Москва, 16 февраля, 2022, 14:36 — ИА Регнум. Накачивать украинское население истерией — это хороший способ отвлечь его от насущных проблем. Об этом 16 февраля заявил ИА REGNUM кандидат исторических наук, доцент факультета международных отношений, политологии и зарубежного регионоведения РГГУВадим Трухачёв.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Украины

«Поддерживать антироссийские настроения — единственный шанс для руководства Украины отвести внимание населения от тяжёлых насущных проблем. Плюс надо выслужиться перед англосаксонскими хозяевами», — заявил эксперт.

Политолог отметил, что несмотря на спокойные и фактически отрицающие возможность российского вторжения заявления украинских элит, население постоянно подвергали «информационной и истерической накачке» — то информируя о бомбоубежищах, то формируя отряды «территориальной обороны с деревянными автоматами».