Омск, 16 февраля, 2022, 12:15 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области скончались 11 человек с подтверждённым диагнозом COVID-19. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 февраля в федеральном оперативном штабе.

Rk.gov.ru Аппарат ИВЛ

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За весь период пандемии в Омской области жертвами коронавирусной инфекции стали уже 3739 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в регионе выявили 1736 носителей коронавируса, выздоровели 2252 человека. Госпитализация потребовалась 317 ковид-пациентам.