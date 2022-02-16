Барнаул, 16 февраля, 2022, 12:13 — ИА Регнум. В Алтайском крае, где проживают более двух миллионов человек, по состоянию на 16 февраля 2022 года вакцинированы 1 321 794 человека (всего +2703 за сутки), в том числе 1680 детей возрастом 12−17 лет (+16 за сутки). Из общего числа привитых 66 973 жителя региона получили первую прививку (на 1191 меньше, чем сутками ранее).

Министерство здравоохранения Московской области Вакцинация

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Число полностью привитых граждан составило 1 167 584 (+3432 за сутки получили две прививки или однократно «Спутник Лайт»). Также известно о 83 805 ревакцинированных (+462 за последние сутки).

Ранее отмечалось, что для достижения коллективного иммунитета региону необходимо ежедневно вакцинировать не менее 10 тысяч человек. К февралю 2022 года темпы вакцинации от коронавируса в Барнауле оказались настолько низкими, что медики вынуждены отказывать в вакцинации единичным посетителям прививочных кабинетов.

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