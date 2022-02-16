Омск, 16 февраля, 2022, 12:07 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Омской области госпитализировали 317 пациентов с диагнозом «коронавирусная инфекция» (15 февраля — 409). Об этом ИА REGNUM сообщили 16 февраля в федеральном оперативном штабе.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За весь период пандемии в Омской области выявили 177 330 носителей коронавируса (+1736 за сутки), выздоровели 147 819 человек (+2252).

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля в регионе было подтверждено 1956 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 2099 человек.