Саранск, 16 февраля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Мордовии за минувшие сутки после перенесенного COVID-19 выписались 512 человек, всего с начала пандемии с заражением коронавирусом справились 42 639 жителей республики, свидетельствуют данные федерального оперативного штаба.

Фото пресс-службы правительства Калужской области Масочный режим

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Всего в регионе подтвердили 52 594 случая заражения коронавирусом, из них 603 — за минувшие сутки. Скончались от коронавирусной инфекции как основной причины 1218 человек, пять летальных случаев среди пациентов с коронавирусом было зарегистрировано за минувшие сутки. Накануне из числа пациентов с COVID-19 скончались три человека.

В ковид-центры республики были госпитализированы 140 пациентов.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне в инфекционные стационары Мордовии госпитализировали 251 пациента. В ковид-центрах республики лечение получали 1336 пациентов с подтвержденным коронавирусом и внебольничной пневмонией. Состояние 4638 человек медицинские работники контролировали в амбулаторных условиях.

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