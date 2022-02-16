Екатеринбург, 16 февраля, 2022, 12:02 — ИА Регнум. В Свердловской области автомобиль с эмблемой «Яндекс. Такси» был замечен за вывозом опасных медицинских отходов. Об этом заявили журналистам в свердловском отделении Российского экологического общества.

Яндекс

Как пишет Накануне.ru, отходы свозят на мусорный полигон в районе Белоярского. Среди перевозчиков активисты увидели и автомашину «Яндекса».

В компании «Яндекс Go» уже ответили экологам. Там заявили, что не оказывают услуг по вывозу медицинских отходов, а тот самый автомобиль уже давно не выполняет заказы сервиса. Оказалось, что прежний владелец, работавший с компанией, продал его ещё в декабре, но наклейку перед этим не снял.