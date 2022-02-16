Красногорск, 16 февраля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. За минувшие сутки после COVID-19 в Подмосковье полностью выздоровели 9755 человек. Об этом свидетельствует опубликованная 16 февраля статистика официального портала о распространении коронавируса в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего с начала пандемии на территории Подмосковья выздоровели 741 675 человек. Число же зарегистрированных случаев заражения коронавирусом достигло 904 601.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 16 февраля число жертв COVID-19 увеличилось на 30 человек.