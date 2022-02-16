Йошкар-Ола, 16 февраля, 2022, 11:57 — ИА Регнум. В инфекционных стационарах Марий Эл по данным на 16 февраля лечение получают 732 пациента, из них у 453 жителей подтверждено заражение коронавирусом. Об этом сообщает пресс-служба минздрава республики.

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В том числе, у 673 пациентов диагностирована пневмония.

Из общего числа больных 641 человек находится в состоянии средней степени тяжести. Из 91 пациента, состояние которых оценивается как тяжелое, 14 человек подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

В минздраве уточнили, что за сутки в ковид-центры республики были госпитализированы 62 человека, выписан 101 пациент.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 февраля выздоровели с начала пандемии 30 260 жителей Марий Эл, за последние сутки выписаны 58 человек. Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 40 215 случаев заражения коронавирусом, из них 429 — за последние сутки. 1 тыс. жителей республики скончалась от последствий заражения коронавирусом.

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