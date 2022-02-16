Йошкар-Ола, 16 февраля, 2022, 11:55 — ИА Регнум. В Марий Эл по состоянию на 16 февраля выздоровели с начала пандемии 30 260 жителей республики, за последние сутки выписаны 58 человек. Об этом свидетельствуют данные общероссийского оперативного штаба.

Денис Абрамов ИА REGNUM Работа врачей в «красной зоне»

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Всего в регионе за время эпидемии подтвердили 40 215 случаев заражения коронавирусом, из них 429 — за последние сутки. 1 тыс. жителей республики скончалась от последствий заражения коронавирусом, накануне умерли три человека с COVID-19, за минувшие сутки от последствий заражения коронавирусом скончались два человека.

За день в ковид-стационары госпитализировали 67 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Марий Эл стабилизируется, заявили накануне в минздраве республики. 7 февраля на первичном приеме в поликлиниках республики побывали 9147 пациентов, врачи посетили на дому 1671 человека. 14 февраля с симптомами ОРВИ и COVID-19 в поликлинику пришли 1633 жителя республики, домой вызвали врача и получили консультацию 782 человека.

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