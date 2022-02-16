Иркутск, 16 февраля, 2022, 11:50 — ИА Регнум. Из-за «Омикрона» эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Иркутской области остаётся напряжённой. По состоянию на 16 февраля 2022 года число жертв COVID-19 в Приангарье достигло 7842 человек, причём 12 из них погибли за последние сутки.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Общее число выявленных носителей SARS-CoV-2 составляет уже 214 762 (+3049 за сутки). Это на 111 случаев больше, чем сутками ранее.

Госпитализированы 3979 (-12 за сутки).

В то же время излечились 162 078 пациентов (+681 за сутки). Ещё 624 пациента погибли от болезней, не связанных с COVID-19 (+2).

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