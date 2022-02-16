София, , 11:44 — REGNUM Министерство культуры Болгарии утвердило предварительный проект масштабной реконструкции «Памятника свободы» на горе Шипка — мемориала в честь воинов, павших за освобождение Болгарии в Русско-турецкой войне 1877 — 1878-м годах. Об этом 16 февраля пишет софийская газета «24 часа».

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Согласно официальной информации, инженеры планируют укрепить фасад монумента, а также заменить облицовку на ряде фрагментов композиции.

Предполагается, что в течение ближайших четырёх месяцев на основе указанного документа будет составлен точный план работ, включая финансовую смету и выделение необходимых материалов.

«Я искренне надеюсь, что празднование 145-летия битвы на Шипке в августе нынешнего года пройдет под эгидой активных изменений в облике памятника», — заявил директор Национального музея «Шипка — Бузлуджа» Чавдар Ангелов.

Напомним, монумент на Шипке строился с 1926-го по 1930-й годы, и был открыт в 1934-м болгарским царем Борисом III. Частичная реконструкция монумента проводилась с 1971 по 1981-й годы.