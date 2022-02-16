Калуга, 16 февраля, 2022, 12:01 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 106 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 16 февраля.

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Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 797 человек. Днём ранее, 15 февраля, в регионе было зарегистрировано 1 148 случаев заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 87 828 человек, 68 417 человек выздоровели.

За минувшие сутки от осложнений, вызванных COVID-19, умерли два человека. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 334 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.