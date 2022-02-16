Флорида, США, 16 февраля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Семья покойного комика Боба Сагета подала в суд на сотрудников правоохранительных органов округа Ориндж, штат Флорида (США). Об этом 16 февраля сообщает Page Six.

Кадр из видео на YouTube Боб Сагет

По данным СМИ, в иске вдова и дочери Сагета утверждают, что по законодательству, записи, связанные со смертью Сагета, «не подлежат разглашению для общественности». Правоохранительные органы якобы обнародовали фотографии и видео с места кончины комика.

Ранее результаты вскрытия показали, что Боб Сагет получил травму головы «тупым предметом». Полиция считает, что комик скончался в результате несчастного случая — он упал с лестницы и ударился головой.

ИА REGNUM напоминает, что о смерти Боба Сагета стало известно 10 января 2022 года. Комик скончался в своём номере в отеле Ritz-Carlton.