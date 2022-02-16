Кемерово, 16 февраля, 2022, 11:38 — ИА Регнум. В городской клинической больнице № 4 Кемерова прокомментировали информацию об очередях на приём к врачам. Ранее в соцсети появилось видео, на котором, по словам автора, старики плакали в очереди из-за семичасового ожидания приёма.

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«Максимальное время ожидания приёма врача составляло четыре часа, во время которых пациенту проводится ЭКГ и рентгенография, — рассказали NGS42.RU в больнице. — Приём пациентов осуществлялся тремя врачами одновременно. Все пациенты были приняты, осмотрены врачом, при показаниях — госпитализированы».

В больнице уверяют, что видео было снято в самый пик приёма пациентов. При этом в очереди находились не только пациенты, но и их сопровождающие.