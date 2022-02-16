Саратов, 16 февраля, 2022, 11:27 — ИА Регнум. В Саратовской области за сутки в ковидные госпитали доставили 259 пациентов, выписали по выздоровлении 981 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За время пандемии по состоянию на 16 февраля вылечились 135 914 человек. Подтверждено всего 171 997 случаев заражения коронавирусом, из них 2303 — новых. Среди инфицированных за сутки преобладают жители в возрасте от 30 до 49 лет — 829 человек, 232 — несовершеннолетние.

На стационарном лечении находятся 2162 пациента, на амбулаторном — 28 616.

За последние 24 часа умерли десять ковид-пациентов. Всего в Саратовской области от COVID-19 скончался 5501 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, вырабатываемые организмом человека антитела к штамму коронавируса «Омикрон» не могут полностью нейтрализовать другие разновидности SARS-CoV-2, заявил вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

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