Кызыл, 16 февраля, 2022, 10:56 — ИА Регнум. За прошедшие сутки в Туве выявлено 319 новых случаев заражения коронавирусом. Госпитализировано в ковидные стационары 63 человека, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе федерального операштаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

По данным минздрава республики, наибольший прирост зафиксирован в Кызыле, где выявили 78 новых носителей. Диагноз также подтвердился у жителей Кызылского, Каа-Хемского и других районов, а также города Ак-Довурак.

«Из 319 заболевших мужчин — 116, женщин — 194. По возрасту: детей до 17 лет — 65, от 18−49 лет — 134, 50−64 лет — 65, старше 65 лет — 46. Работников образования — 9, здравоохранения — 21», — отметили в ведомстве.

Общее число случаев инфицирования за весь период пандемии, таким образом, достигло 42 563. Выздоровели от COVID-19 к настоящему времени 35 856 человек, в том числе 237 за сутки. Жертвами коронавируса стали 339 человек.