Владивосток, 16 февраля, 2022, 10:57 — ИА Регнум. В школах Владивостока для учеников 5−8 классов продлили дистанционное обучение в связи с ухудшением коронавирусной ситуации, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

Иван Шилов ИА REGNUM Дистанционное обучение

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Таким образом, школьники среднего звена остаются на «дистанте» до 27 февраля.

«Это позволит снизить распространение коронавирусной инфекции среди учащихся 5−8 классов — это почти 30 тыс. человек», — пояснили в мэрии.

Ученики младших классов и выпускных продолжат обучение в обычном формате.

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Как сообщало ИА REGNUM, в Хабаровском крае ряд учреждений образования закрыты на карантин по инфекционным заболевания.