Москва, 16 февраля, 2022, 10:50 — ИА Регнум. По итогам торгов 15 февраля нефти марки Brent подешевела на 4%, достигнув уровня $92 за баррель в рамках фиксации прибыли по длинным позициям, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор Академии управления финансами и инвестициями Арсений Дадашев.

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«Сегодня, 16 февраля, котировки слегка отскочили, расположившись над отметкой $93, демонстрируя готовность остаться на плаву несмотря на ослабление геополитического катализатора недавнего роста цен.

Помимо технического фактора, который проявляется в более осторожном поведении покупателей по мере приближения к отметке $100, в локальной коррекции нефти сыграла роль геополитика.

Опасения, связанные с украинским конфликтом, отступили на сообщениях о решении России отвести часть своих войск от границы соседнего государства. Такой шаг ослабил угрозу начала военных действий и закономерно надавил на фьючерсы.

Тем временем отчет API отразил падение недельных запасов сырой нефти на 1,1 млн баррелей. Запасы бензина и дистиллятов сократились на 0,9 млн и 0,5 млн баррелей соответственно.

Впрочем, трейдеры практически проигнорировали неплохую отраслевую статистику, решив дождаться официальных цифр от минэнерго США. Причем в этот раз игроков сильнее обычного будет интересовать показатель добычи, ведь по итогам прошлой недели число действующих буровых резко выросло.

Если производство сланцевой нефти покажет заметное восстановление, Brent окажется под дополнительным давлением в краткосрочной перспективе.

При этом основной фокус внимания будет и далее направлен на геополитику. Обстановка на этом фронте немного разрядилась, но ситуация все еще далека от разрешения.

Любой свежий негатив способен с легкостью вернуть Brent к недавним многолетним максимумам. В случае развития медвежьей коррекции под угрозой окажется целостность уровня $90 за баррель», — считает эксперт.

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