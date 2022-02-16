Париж, 16 февраля, 2022, 10:49 — ИА Регнум. После Эммануэля Макрона, Валери Пекресс и Анн Идальго теперь Натали Арто официально обосновалась на стартовой линии президентских выборов во Франции, сообщает Le Figaro.

Kremlin.ru Президент Франции Эммануэль Макрон

Кандидат в президенты Франции Натали Арто набрала необходимое число подписей для участия в президентской гонке. Политик получила 637 подписей.

Кроме того, Валери Пекресс получила не менее чем 1824 подписи в поддержку своей кандидатуры, в том числе 575 за последние пять дней. Эммануэль Макрон получил 1260 подписей. Что касается Анн Идальго, то её поддерживают 1007 чиновников.

Как сообщало ИА REGNUM, эпидемия продолжает ослабевать во Франции, где, по данным общественного здравоохранения страны, за сутки от COVID-19 умерли 304 человека.