Москва, 16 февраля, 2022, 10:45 — ИА Регнум. Рубль в середине недели (16 февраля) практически приостановил укрепление предыдущих дней, заявил корреспонденту ИА REGNUM главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

«Драйверы некоторого ослабления рисков военного конфликта Москвы и Киева уже учтены ценами. Но пока дополнительной разрядки напряженности не происходит, настороженность и недоверие остаются.

Не получает российская валюта поддержки и от нефтяного рынка. Котировки нефти марки Brent стабильны после некоторой коррекции вниз, на рубежах $93,50 за баррель.

Они не уходят значимо вниз из-за того, что вышли данные о сокращении запасов нефти в США на 1,1 млн баррелей, по информации института АPI.

Сегодня, 16 февраля, в течение дня в связи с этим интересен будет официальный релиз о запасах от минэнерго США. Предполагается, что они сократились за неделю на 1,6 млн баррелей.

Помимо данной статистики, на курс могут повлиять сегодня данные об объёмах розничных продаж в США и особенно протокол предыдущего заседания ФРС.

В нём участники рынка будут искать посылы о перспективах кредитно-денежной политики регулятора, сильно влияющей на финансовые активы.

Но в целом день обещает быть маловолатильным. Актуальный диапазон движения курса валют на сегодня: 74,50−75,40 руб./доллар», — считает эксперт.

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