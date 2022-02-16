Минск, 16 февраля, 2022, 10:55 — ИА Регнум. Белоруссия и Литва смогут возобновить добрососедские отношения, если проведут искренний и открытый разговор. Об этом говорится в поздравлении белорусского президента Александра Лукашенко с Днём восстановления Литовского государства, адресованного литовскому народу.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Лукашенко отметил, что Белоруссия всегда уважала независимость и суверенитет соседнего государства, их нацеленность на устойчивое экономическое развитие и благосостояние. Белорусы и литовцы — не только соседи, но и братские народы с совместной многовековой историей.

«Глава государства выразил убеждение, что, несмотря на пандемию, политические и экономические проблемы, разность взглядов по вопросам безопасности, искренний и открытый разговор — это единственный путь для возобновления добрососедских отношений», — сообщает пресс-служба белорусского лидера.

Лукашенко добавил, что у двух стран есть опыт конструктивных политических отношений. Тогда они добивались значительных успехов во всех сферах двустороннего сотрудничества. Он выразил уверенность, что скоро литовский народ справится с трудностями, которые мешают развивать эффективное взаимодействие с Белоруссией.

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