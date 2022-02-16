Москва, 16 февраля, 2022, 10:36 — ИА Регнум. Президент Сербии Александр Вучич вручил орден Звезды Карагеоргия 2-й степени Алексею Рубежному, возглавляющему службу безопасности президента РФ и одновременно являющемуся высшим наблюдателем Федерации бокса России, а также Умару Кремлеву, который является главой Международной ассоциации бокса (IBA). Местом проведения церемонии стал Дворец Сербии (Белград). Вручение престижной премии приурочено к Дню государственности Сербии.

Пресс-служба Федеоации бокса России Президент Сербии Вучич вручил почетную премию президенту IBA Умару Кремлеву

Кремлев и Рубежной удостоились высокой награды за взаимодействие двух стран. Также отмечен их вклад в развитие бокса: в конце 2021 г. в сербской столице был организован чемпионат мира по этому виду спорта среди мужчин. Вучич отметил активную работу Кремлева на ниве развития бокса, а также выразил ему благодарность за продуктивное и профессиональное сотрудничество.

По словам Кремлева, для него стало большой честью получение столь высокой награды. Он поблагодарил правительство и министерство спорта Сербии, сербский народ и местную федерацию бокса, а также команды, тренеров и боксеров, принявших участие в вышеупомянутом чемпионате мира по боксу. Турнир был проведен на высочайшем уровне, чему поспособствовали старания всех сторон, подчеркнул Кремлев.

Наряду с Ненадом Боровчанином, возглавляющим Федерацию бокса Сербии, в качестве почетных гостей церемонии стали легендарный актер Джонни Депп, популярный в России сербский актер Милош Бикович и глава министерства спорта Сербии Ваня Удовичич.