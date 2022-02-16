Чита, 16 февраля, 2022, 10:31 — ИА Регнум. В Забайкальском крае, где проживает более одного миллиона человек, по состоянию на 15 февраля 2022 года, от коронавируса первым компонентом вакцины привиты 654 603 человек (+3711 за последние двое суток). Также первый компонент вакцины получили 720 детей (за двое суток данные не поменяли). Об этом сообщает пресс-служба правительства региона.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

Известно, что 601 203 человека полностью вакцинированы (+2532 за двое суток) и 167 694 забайкальцев привиты повторно (+2464 за двое суток).

Как сообщало ИА REGNUM, 10 февраля было зафиксировано наибольшее число вакцинированных: более 2,5 тысячи человек получили первый компонент и более 3,5 тысячи прилил на ревакцинацию. Вакцины в крае достаточно — более 94 тысяч комплектов доз.

Читайте также: В Забайкалье охват первичной вакцинацией составляет 61%

Читайте также: В Забайкалье от COVID-19 привиты еще более трех тысяч человек