Зинджибар, Йемен, 16 февраля, 2022, 10:33 — ИА Регнум. Вооружённые ополченцы одного из бедуинских племён похитили сотрудников гуманитарной миссии ООН на юге Йемена. Об этом 16 февраля сообщает Belqees TV.

U.S. Department of State

По данным журналистов, в руках местной вооружённой группы оказались шестеро человек, которые занимались обеспечением безопасности миссии в Адене. Сотрудники миссии выехали в провинцию Абьян, чтобы оценить потребности местного населения в гуманитарной помощи. На обратной дороге конвой был остановлен вооружёнными людьми, которые похитили чиновников ООН.

В обмен на освобождение бедуины потребовали от властей Йемена выпустить из тюрем членов их племени, а также выплатить $500 тысяч.

По данным местных СМИ, попытка местных властей решить ситуацию путём переговоров была отвергнута похитителями.