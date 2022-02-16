София, 16 февраля, 2022, 10:26 — ИА Регнум. На территории Болгарии официально зарегистрированы 18 случаев так называемого «Камбоджийского гриппа» — (A H3N2). Об этом 16 февраля со ссылкой на заявление Национального центра инфекционных и паразитарных заболеваний Софии сообщает болгарская газета «Монитор».

Иван Шилов ИА REGNUM Вирус гриппа

Согласно официальной информации, указанное сезонное заболевание наблюдается в Софии, а также Златограде, Ямболе и Севлиево на юге страны. Многие зараженные граждане Болгарии проходят амбулаторное лечение, однако пятерым пациентам потребовалась срочная госпитализация.

До сих пор врачи не предоставили информации о причинах смерти мужчины, доставленного в одну из столичных клиник с подозрением на «Камбоджийский грипп». Ранее стало известно, что в Софийскую инфекционную больницу с соответствующими симптомами госпитализирован трехлетний ребенок.

A H3N2 является сезонной разновидностью гриппа. Заражению подвержены люди старше 65 лет, однако ее основными распространителями являются дети в возрасте до 14 лет.