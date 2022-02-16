Абакан, 16 февраля, 2022, 10:25 — ИА Регнум. Министр здравоохранения Хакасии Олег Ананьевский заявил о том, что в республике на сегодняшний день развёрнуто максимальное количество коечного фонда для пациентов с COVID-19 исходя из нагрузки и уровня заболеваемости. Об этом ИА REGNUM сообщили 16 февраля в региональном министерстве здравоохранения.

Mos.ru Больничные койки в коронавирусной поликлинике

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

По состоянию на утро 16 февраля в Хакасии развёрнуто 1336 коек для ковид-пациентов, из них занято 1048. Доля свободного коечного фонда — 22%.

«Какие-либо решения, связанные с коечным фондом, будут приняты на следующей неделе», — подчеркнули в минздраве, добавив, что уровень госпитализации составляет 140 человек в сутки.

Как сообщало ИА REGNUM, за прошедшие сутки в Хакасии выявили 909 носителей коронавируса, выздоровели 1808 человек.