Сидней, Австралия, 16 февраля, 2022, 10:39 — ИА Регнум. По расчетам политологов, дополнительные выборы в Новом Южном Уэльсе за место в парламенте Австралии бывшего премьер-министра штата Глэдис Береджиклян, в округе Уиллоуби дадут федеральному премьер-министру Скотту Моррисону и лидеру оппозиции Энтони Альбанизу много поводов для размышлений, поскольку как лейбористы, так и «Коалиция» намерены во что бы то ни стало заручиться солидным большинством в нижней палате. Об этом 16 февраля сообщил телеканал Nine News.

Picserver.org Выборы

Кандидат от Либеральной партии Тим Джеймс уже заявил о своей победе в ночь выборов, но подсчет голосов продолжается до сих пор, и разрыв между ним и независимым соперником Ларисой Пенн продолжает сокращаться.

Таким образом, «Коалиция» рискует потерять место Береджиклян после ее скандальной отставки на фоне обвинений в коррупции.

Отмечается, что от первого объявления предварительных результатов перевыборов по округу Уиллоуби 19% перетекло в пользу Пенн. Либеральная партия имеет в своей копилке место в парламенте с 1981 года.