Ижевск, 16 февраля, 2022, 10:23 — ИА Регнум. В Удмуртии с момента начала вакцинации до 16 февраля прививку от коронавируса сделали 690 082 человека. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

Фото КБ № 8 ФМБА России Вакцинация от коронавируса

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Второй компонент препарата получили 541 285 жителей Удмуртии, завершив процесс вакцинации полностью.

За минувшие сутки вакцинировались 819 жителей республики. Второй компонент препарата получили 1272 человека, завершив полный курс вакцинации.

Прививку вакциной «Спутник лайт» сделал 118 291 человек, в том числе 114 192 человека прошли ревакцинацию, за последние сутки — 1229 граждан.

Напомним, для формирования коллективного иммунитета в республике полный курс вакцинации должны пройти около 924 тыс. человек.

Как сообщало ИА REGNUM, по состоянию на 16 февраля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 958 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 92 230 жителей республики.

За все время пандемии в республике подтвердили 123 396 случаев заражения коронавирусом, из них 2898 — за минувшие сутки.

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