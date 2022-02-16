Тбилиси, 16 февраля, 2022, 10:21 — ИА Регнум. Правительство Грузии будет оказывать поддержку местным предприятиям, которые будет производить продукцию, которую приходится импортировать. Об этом сообщил в эфире «Общественного телевидения» новый министр экономики и устойчивого развития Грузии Леван Давиташвили.

Customs.gov.cn Таможенники осматривают контейнерные грузы

«В последнее время мы увидели местный бизнес на очень многих направлениях легкой промышленности. Многие строительные материалы, которые до этого импортировали, заменили и производят на местах», — сказал Давиташвили.

Он заявил, что правительство будет активнее действовать на этом направлении. Власти постараются переломить существующую ситуацию, когда стоимость импорта более чем вдвое превышает стоимость экспорта.

При этом Давиташвили заявил, что не всё возможно и целесообразно производить в Грузии. Он указал на то, что нет ни одной страны, которая бы всё производила у себя.

Стоит отметить, что из Грузии в январе 2022 года было импортировано товаров почти на $0,8 млрд, а экспортировали из страны на $0,3 млрд. Рост импорта за год составил 38,5%, а экспорта — 47,6%.