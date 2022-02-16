Челябинск, 16 февраля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В Челябинской области COVID-19 победили ещё 4886 человек. Эти данные 16 февраля приводит оперштаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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Всего 186 195 пациентов уже выздоровели и выписаны. А обнаружили коронавирус у 242 206 человек.

Больных COVID-19 на Южном Урале насчитывается 47 971 гражданин. А скончались от ковида ещё 18 пациентов.