Ижевск, 16 февраля, 2022, 10:20 — ИА Регнум. В Удмуртии по состоянию на 16 февраля после перенесенного заражения коронавирусом выписались 958 человек. Всего с начала пандемии после COVID-19 вылечились 92 230 жителей республики, сообщает региональный оперативный штаб.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: в ожидании сигнала на снижение — трансляция»

За все время пандемии в республике подтвердили 123 396 случаев заражения коронавирусом, из них 2898 — за минувшие сутки. В числе новых носителей вируса 347 несовершеннолетних в возрасте до 14 лет и 359 жителей республики старше 65 лет.

3607 человек скончались, за минувшие сутки скончались 13 человек — шестеро мужчин в возрасте от 58 лет до 80 лет и семь женщин в возрасте от 47 до 90 лет. Накануне было зарегистрировано десять летальных случаев среди пациентов с COVID-19.

В течение суток госпитализированы 188 человек, накануне в больницы попали 118 жителей республики. В связи с легким течением заболевания под наблюдением в поликлиниках находятся 40 816 человек, 1123 пациента ковид-центров имеют признаки заражения коронавирусной инфекцией средней тяжести, 286 человек — в тяжелом состоянии, из них 60 пациентов подключены к аппаратам ИВЛ (искусственной вентиляции легких).

Как сообщало ИА REGNUM, до настоящего момента полный курс вакцинации от коронавируса в Удмуртии прошли 540 685 жителей республики, в том числе 170 040 граждан в возрасте старше 60 лет. Прививку однокомпонентной вакциной сделал 118 291 человек, включая 19 472 пожилых жителя региона. Из общего числа вакцинированных 2823 человека заразились коронавирусом.

Читайте также: Почти 3 тыс. жителей Удмуртии заразились коронавирусом после прививки