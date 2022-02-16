Киев, 16 февраля, 2022, 10:16 — ИА Регнум. Проходящие на территории Белоруссии военные учения посетил 16 февраля украинский атташе по вопросам обороны. Об этом 16 февраля сообщил глава минобороны Украины Алексей Резников во время телемарафона ко Дню единения.

Y27 Алексей Резников

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Как напомнил украинский министр, он недавно провел разговор с главой Минобороны Белоруссии Виктором Хрениным.

«На Украине особенно теплые чувства к белорусскому народу, мы заинтересованы сохранить добрососедские отношения», — сказал он.

Также Резников рассказал, что белорусский министр обороны заверил его, что угроз для Киева со стороны Минска нет и не будет, а также сторонами после этого был сделан ряд шагов по укреплению доверия.

«Наш атташе по вопросам обороны вчера посетил учения в Белоруссии, сегодня мы будем принимать в гости белорусского атташе на учениях в Ровно», — добавил глава минобороны Украины.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 февраля министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что он не верит в сообщения о том, что с территории Белоруссии готовится нападение на Киев.