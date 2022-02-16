Чита, 16 февраля, 2022, 10:08 — ИА Регнум. За выступлением российской фигуристкиКамилы Валиевой на Олимпийских играх пристально следят в Забайкалье. Как сообщает 16 февраля пресс-служба правительства региона, преподаватель по информатике и физике из посёлка Забайкальск Юлия Гильфанова даже написала стихи в её поддержку:

Luu Российская фигуристка Камила Валиева

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Всегда иди вперёд к заветной целиИ никогда, прошу, не отступай.Какие б вихри не кружили и метелиКамила, ты — непобедима! Так и знай.

«Хотелось бы сказать слова поддержки Камиле Валиевой, ведь она вдохновляет людей, знает и использует свои сильные стороны, умеет слушать и слышать, работает на износ и по настоящему верит в себя. И мы верим в победу нашей спортсменки.

Для неё нет непокоримых вершин. Она всегда добивается своего и идёт к достижению цели. Камила является примером для подрастающего поколения, так как многие ребята, глядя на неё, не отпускают руки, не смотря на мнение окружающих, добиваются своего, совершенствуются, развиваются и покоряют любые вершины», — пояснила Юлия Гильфанова.

Как сообщало ИА REGNUM, фигуристка Камила Валиева, несмотря на «допинговый скандал» продолжает участие в личном турнире на Олимпийских играх в Пекине по решению Спортивного арбитражного суда. Заработав 15 февраля 82,16 балла в короткой программе, уже 17 февраля она покажет произвольную программу.

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